享受台上發瘋 Jer拒戒網上交友：冇嘢畀人呃

男團MIRROR成員Jer（柳應廷）近日推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，日前他接受專訪時解釋歌名如「水蛇春」般長的由來：「覺得個意境好得意，平時未必經歷到嘅事，喺我首歌度見到囉！」他之前推出的《筆觸男孩憂鬱之死》同樣充滿暗黑感覺，問到可擔心「走火入魔」？他哈哈笑直認早已成魔，且感覺良好，會持續下去變成自己的icon，他說：「都係做自己嘅作品啫，喺舞台上我係個瘋子，呢樣嘢又唔會影響到人哋，喺自己舞台上發癲之嘛。」

收工即玩「失蹤」 至於何時才「改邪歸正」？Jer笑謂終會有一日，直認除了網民外，連公司亦要求他「正常啲」。而私下他愛做「隱形人」，直言放工後就會「失蹤」：「短訊搵唔到我，要寄信，我唔介意離群，但間中都會同Jeremy、Edan打牌。」

問到是否習慣獨處才要在網上交友？一度語塞的Jer表示：「真人、網上都係冇限制。（唔怕網騙？）呃我啲乜嘢呀？未試過畀人呃喎！」至於自與圈外女友Kelly分手後，先後跟ViuTV《全民造星IV》參賽者Alice（許寶恆）、化妝師Rainbow及插畫師Coey傳緋聞，問到誰是「真命女友」？他拒答，只謂：「會同唔同嘅朋友出去食飯同玩，唔會為Artist身份而冇生活，我都係一個人。」