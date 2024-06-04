台灣女神陳妍希近日迎來41歲生日，其工作室在社交網上載相片恭賀她「雙喜臨門」，令粉絲好奇她有甚麼喜訊公布。原來「雙喜」是指恭賀陳妍希生日及拍攝的古裝劇順利煞科。身穿古裝的陳妍希仙氣十足，捧住鮮花笑容甜美，有指鮮花疑似是老公陳曉送贈，怪不得她笑得如此幸福甜蜜。