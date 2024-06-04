娛樂

鄧洢玲一心多用夠「峰」騷

鄧洢玲大晒水着照迎接夏日。 鄧洢玲大晒水着照迎接夏日。
鄧洢玲大晒水着照迎接夏日。
藝人鄧洢玲日前晒出身穿比堅尼的性感照，深長事業線一覽無遺，再加上白滑長腿，認真養眼，她配文：「原來已經係6月啦，話咁快呢個夏天已經到咗，平時覺得自己一心多用嘅能力都幾好，不過引擎最近好似慢咗咁，好難同一時間處理幾樣嘢，大概我要學習點樣分緩急輕重吧！」
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