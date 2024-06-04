獨家訪問：《新聞女王》姊妹篇搶閘登場 何依婷擔正掀爭鬥 陳自瑤加入戰團

無綫劇集《新聞女王》流量及討論度甚高，內地亦挾住餘威開拍網上短劇《熱點女王》，除了找來「女主播」何依婷擔任主編一角，亦有視帝馬國明、陳自瑤及袁偉豪等坐鎮，於無綫開拍《新》劇第2季前搶先登場。

《新聞女王》去年風靡內地，更帶挈全體主演再次走上事業高峰，正當無綫宣布準備開拍第2季之際，其姊妹篇短劇《熱點女王》就獲內地官宣定檔，將於本月6日上映，由上位小花何依婷主演，而《新》劇中的男主角馬國明亦會客串演出。

今次《熱》劇可謂群星拱照，不但由「最佳女配角」陳自瑤、袁偉豪及林正峰主演，連甚少拍劇的陳茵媺與備受力捧的小花蔡潔都有份客串。網民估計此劇將圍繞傳媒界職場，劇中演員亦可趁機打入內地市場。何依婷昨日受訪時坦言：「今次呢套劇入面，我係網上媒體平台嘅主編，同之前女主播角色有啲唔同，不過都會有少少職場鬥爭。」又指第一次與袁偉豪及陳自瑤合作，故拍得開心又有新鮮感，亦很期待成果：「我個角色都係女強人，所以冇乜感情，但林正峰喺劇入面就對我有啲愛意。」

馬國明準備兩邊走 至於平日熱愛攝影的袁偉豪就於劇中飾演攝影師，被問到有否出動私伙相機時，他謂：「冇呀！都係用佢哋提供嘅，不過拍咗幾日都幾好玩。」至於客串演出的馬國明指當時正要為劇集《執法者們》開工，故只可客串一天，戲份不算多。談到準備跟張可頤、陳展鵬等開拍新劇《巨塔之后》時，他謂：「之前試咗造型，呢套劇我都要返上佛山拍，所以到時都要走上走落！」