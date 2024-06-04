獨家專訪：不打不相識 劉佩玥做慣大家姐 錫住「BB」陳曉華

無綫花旦劉佩玥（Moon）與陳曉華（Hera）感情要好，依賴彼此互相照顧，又從不比較競爭，Moon更大爆對方如BB般可愛的一面。而Hera去年事業運旺盛，超額完成5部劇，卻忙到無時間拍拖。

劉佩玥和陳曉華拍攝無綫劇集《美麗戰場》結緣，第一場就拍鬧交戲，但兩人鬧完後感情突飛猛進，Moon笑指Hera好像撻着了BB模式：「變成好需要我，對我好信任。喺屋企我係家姐，慣咗畀愛身邊人，人生苦短，所以好鍾意發放正能量，有個靚女好需要自己，被需要嘅感覺係好開心嘅！」她又大爆Hera有很多可愛面，例如愛吃她的飯盒及睡在她大髀上。Hera在Moon面前覺得自己像妹妹，又讚對方性格硬朗，只會以最好一面示人：「佢永遠畀人覺得好開心，呢個亦係缺點，好想成為佢可以依賴嘅人。」

二人同是當紅花旦，但Moon直言對任何人都沒有競爭之心，也沒有假想敵，憶起於《萬千星輝頒獎典禮2022》憑《美》劇奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角獎」時，Hera陪着自己爆喊的一幕仍歷歷在目。問到Hera會否羨慕對方攞獎？她笑言：「我都攞咗個最佳衣着獎。」

忙到與異性絕緣 現時單身的Hera，承認多人追，但去年忙住完成5部劇集，忙到約會也冇時間，故去年變了異性絕緣體：「就算約咗都要改時間，向來好保護自己，食飯唔會兩個人，會叫幾個人陪，不過真係一次都無食到。（推晒約會？）係，連短訊都唔得閒睇，曾經有人想介紹男仔畀我識，我話等拍埋啲劇先。」問到哪種男生最適合Hera時，Moon笑謂：「可能似我呢種性格，溝通又遷就到，我覺得有錢靚仔唔係對佢最緊要。」