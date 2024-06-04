性感戰衣派福利 祖兒雙手遮胸 驚現「神秘黑影」

樂壇天后容祖兒多年來暫別香港樂壇頒獎禮，但在內地節目中卻獲「金曲獎」，為回饋粉絲的支持，她在網上狂派「福利圖」上載不同的性感造型，除晒長腿外，其中一張用手遮胸的照片引發無限聯想，皆因胸口邊出現「神秘黑影」。

容祖兒（Joey）連日來在社交網上載內地音樂真人秀《天賜的聲音》第五季的片段外，再加送「性感放題」照，有露腰加騷長腿的型格造型外，另一輯身穿低胸裝戰衣，更令網民無限Loop，皆因其中一張她用雙手遮胸的照片，胸口邊出現「黑影」位，有好奇心重的網友留言：「性感有嘢睇」、「咁危險？陰影嚟㗎咋！」除了她的胸口引人入勝外，網友指她和內地歌手陳楚生合唱《愛情轉移》，令人耳朵懷孕，獲民選為節目中的「金曲獎」實屬當之無愧。

獨立生活筋疲力竭 而Joey在內地音樂節目稱冠，背後亦付出過不少努力，日前她接受訪問時，表示學習一個人生活，令她筋疲力竭：「冇人陪，要自己洗衫、抹地、洗廁所、煲湯同煮飯，尤其病嘅時候最慘，不過我又體會到原來自己好幸福，因為喺香港時有阿媽全力照顧。」

除學曉獨立生活、成功提升表達能力外，覺得最寶貴一課是能增加自信心，她說：「一直對自己唔係十分認同，但去到咁大地方工作，一定要同自己講一定得，唔會諗自己係新人，亦毋須過分謙卑，要信自己得到嘅成績、付出時間唔係白費，咁先有能力面對新挑戰。」