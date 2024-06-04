郭珮文朝聖 Jessi爆粗嗌熱 Rain邊唱邊脫 爆肌報喜

韓星鄭智薰（Rain）近日來港演出音樂節，期間主動脫去上衣晒肌，炒熱全場氣氛。他還預告下月將再次來港開騷，隨即大晒廣東話「吸客」，相當賣力。

韓星Rain、扈賢珠（Jessi）及權恩妃（Kwon Eunbi）等前晚現身西九文化區為《WATERBOMB HONG KONG 2024》演出，吸引逾8千人到場追星，場面墟冚。壓軸出場的Rain戴上黑超勁歌熱舞獻唱，期間更用大型水槍射向台下觀眾，他以英語表示「好掛住香港」。演出期間，他兩度揭起上衣騷肌兼扭腰，及後索性脫去上衣半裸演出，且落台隔着欄杆與觀眾作近距離親近。Rain指有好消息宣布，表示稍後會來港開騷，並以廣東話說：「愛你，多謝！」稱希望7月能夠再見到大家。

提醒樂迷多飲水 至於有「饒舌女王」之稱的Jessi以Deep V小背心，搭配白色超短裙露背登場，豐滿上圍及長腿相當吸睛。甫出場即獻唱《WHAT TYPE OF X》，之後以英文向觀眾打招呼，期間夾雜不少英文及廣東話粗口表示天氣好熱，但慶幸沒有落雨，又叮囑台下粉絲不要只顧着喝酒，要多飲水。之後她向台下拋胸、飛吻兼趷籮，又向在場人士展示背部的紋身，台下尖叫聲不斷。

此外，「大騎樓」落選港姐郭珮文亦有現身音樂節朝聖，她事後於社交平台分享靚相，身穿超低胸露腰上衣的她，透視Top配以白色比堅尼，豐滿身材表露無遺，另一張相中，她手持水槍對着鏡頭放電，引死宅男！

另一方面，活動主辦方對於首日安排出現混亂，發聲明道歉。