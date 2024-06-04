鍾楚曦「蜜」遊泰國 海棠春睡

內地性感女神鍾楚曦與男友侯雯元公開戀情後，不時「蜜」遊泰國及杜拜等地。雖然與男友打得火熱，但鍾楚曦不忙派福利冧粉絲。她近日在社交網分享於泰國度假時在泳池邊曬太陽的火辣照，身穿紅色三點式的她在水天一色的池邊大擺甫士騷長腿，又躺在太陽椅上「海棠春睡」享受日光浴，熱力四射！