6月3日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月03日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
澄田綾乃挑戰「惡女」止癮
25歲日本索女澄田綾乃出名樣靚身材正，在寫真界早有「令和最強Body」封號，可惜一直未能一鳴驚人，直至早前參演話題日劇《極度不妥！》，終於成功上位。她亦把握機會，最近密密拍攝性感寫真，慷慨大晒超班身材。拍出戲癮的她，直言想參與更多劇集演出，扮演搞笑或惡女角色，挑戰自己。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240603-0603_00288_082/澄田綾乃挑戰「惡女」止癮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc