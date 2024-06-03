澄田綾乃挑戰「惡女」止癮

25歲日本索女澄田綾乃出名樣靚身材正，在寫真界早有「令和最強Body」封號，可惜一直未能一鳴驚人，直至早前參演話題日劇《極度不妥！》，終於成功上位。她亦把握機會，最近密密拍攝性感寫真，慷慨大晒超班身材。拍出戲癮的她，直言想參與更多劇集演出，扮演搞笑或惡女角色，挑戰自己。