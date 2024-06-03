唱王菲《紅豆》送驚喜 RIIZE首襲港 元彬賣口乖撩女仔

韓國人氣男團RIIZE前晚舉行首個香港見面會，6子展開才藝比拼，憑高顏值迷暈大批女Fans的成員元彬，清唱了一小段天后王菲的《紅豆》，為港迷送上驚喜！

去年9月出道的韓團RIIZE人氣與日俱增，前晚假亞洲國際博覽館Hall 10舉行見面會，是他們首次來港演出，吸引大批粉絲捧場。6子以《Siren》一曲揭開序幕，之後逐一用廣東話打招呼，成燦用廣東話說「我愛你哋」；將太郎則表示很開心來港與粉絲見面，並透露吃了蛋撻及燒賣等美食；而恩奭表示一直很想來港，自爆鍾意食點心；元彬則賣口乖說：「大家今日點解咁靚？」惹來全場尖叫。

分組鬥跳繩 成員之後抽出粉絲的問題和願望，Anton與元彬大鬥高音，炤熙則與Anton比賽跳性感舞蹈，當抽到要清唱喜歡的歌曲，元彬表示來港時聽了天后王菲的《紅豆》，即場清唱了一小段，令粉絲十分驚喜；炤熙與成燦則分別獻唱韓團Big Bang成員太陽的《Eyes, Nose, Lips》和《Seed》。他們又分組玩遊戲，除了比拼跳繩，又大跳最近熱爆網的「洗澡歌」舞步。

6子整晚落力表演，除演繹《Get A Guitar》、《Talk Saxy》及《Love 119》等多首人氣歌曲，又唱出英國男子組合One Direction的《One Thing》，及為動畫《SEALOOK》演唱的主題曲《HAPPY! HAPPY! HAPPY!》。及至Encore環節，他們出場唱出《One Kiss》和《Memories》，成燦用廣東話說「多謝」，並表示希望再來港跟粉絲見面；炤熙則感激大家在下雨天前來支持；元彬與Anton均希望在更大的場地開騷，約定大家下次再見，尾聲時又大擺心心甫士跟全場大合照。