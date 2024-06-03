劉愷威聚會笑不停 楊冪隔空為女慶生

藝人劉愷威近日現身藝訓班同學聚會，狀態十足的他獲讚有書卷氣，同場還有「失蹤人口」鍾潔怡。其前妻楊冪則隔空向近日生日的囡囡送上祝賀，希望所有小朋友都開開心心。

劉愷威與楊冪離婚多年，不時被拍得當「帶女洪郎」，負責照顧女兒「小糯米」的起居日常。原來6月1日除了是內地兒童節外，亦是「小糯米」10歲生日，楊冪當天受訪時對着鏡頭「慈母上身」說：「先祝我閨女生日快樂。就是希望所有小朋友都節日快樂，這是你們的節日，要拚命地玩，拚命地開心！」

眼鏡Look晒書卷氣 另一邊廂的劉愷威則留港與一班藝訓班同學聚會，為久未露面的前港姐鍾潔怡（Kitty）慶生。身為同班同學的吳家樂日前在社交網分享當晚合照，並留言：「祝Kitty生日快樂，TVB訓練班30年同學仔，每次見面都笑不停。」相中見劉愷威戴上眼鏡，書卷氣十足，而壽星女Kitty已退隱多時，2007年與金融才俊老公結婚後已不再拍戲，但明言仍有戲癮，如果有合適的角色可考慮復出。

談到今次藝訓班合體，吳家樂受訪時開心表示：「我哋嘅友情超過30載，期間一度各散東西，隨住依家網絡嘅發達，我哋開始聯繫番差唔多10年喇。（今次聚會主要幫Kitty慶生？）應該咁講，我哋希望每個月都可以聚一次，齊唔齊人、咩主題都好，大家盡量出吓嚟啦。」他坦言有時劉愷威不在港，自己亦即將出發到馬來西亞拍劇，未來數月或會缺席聚會。談到成功凍齡，他笑說：「我哋仲做緊呢行，咪盡做（指保養）囉！」