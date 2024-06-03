為港產片覓新方向 古天樂 愁捱壞身子

影帝古天樂主演的電影票房報捷，成功進佔香港華語電影最高票房第2位，他揚言會繼續努力找尋新方向，做好港產片，又笑指不會有壓力：「做嘢畀自己壓力，對身體唔好！」

古天樂、任達華、謝君豪、盧慧敏及內地演員此沙等，昨日出席電影《偵戰》拜神儀式。古仔表示今次片中有不少打鬥場面，最辛苦是要在雨中拍打戲：「淋咗幾晚雨，雖然依家夏天，但夜晚拍都幾凍。」他表示導演是由外國回來，拍攝手法跟香港導演有所不同，覺得很新鮮。

提到主演作《九龍城寨之圍城》成績理想，會否對港產片信心大增？他說：「我哋應該持續去做，要諗啲新方向、思維。（打贏埋你部《明日戰記》，有咩感想？）自己打贏自己仲想點？哈哈！部戲咁好成績已經好開心，最緊要做啲好嘅港產片。」談到《九》片會開拍《龍頭》及《終章》，他指仍在等劇本完成，問到前作有如此佳績，後續會否有壓力？他笑說：「做嘢畀自己壓力，對身體唔好。」

任達華高溫披大褸 至於任達華與古仔在《偵戰》有多場對手戲，笑指三十多度高溫下穿大褸拍攝，充滿熱情：「拍嗰陣汗在心裏流，要着大褸戴手套，係一個幾特別嘅工作環境。」片中同樣穿大褸的謝君豪笑指沒法子，但很欣賞自己的造型，又指很認同古仔的想法，要持續去做，香港電影業才能有發展。