中娛星動：全身濕透扭傷腳 暴雨開騷一度停電 鄧紫棋棟篤笑救場

「宇宙G.E.M.」鄧紫棋前晚在成都開騷，沒料天公不作美下起滂沱大雨，她除了慘變水人，還因舞台積水而扭親腳，加上現場一度停電，結果要吹水廿分鐘兼清唱救場。

上周於上海舉行5連開巡唱的鄧紫棋（G.E.M.），前日移師成都可容納35,000人的戶外體育場，舉行一連3場演唱會，有關方面早於上月已開始造勢，除了在幾個地鐵站內貼滿海報，連當地雙子塔亦有大型廣告幕牆，可見她人氣強勁。

惟開騷首日出師不利，天氣不穩一直下大雨，G.E.M.慘變落湯雞，曲髮被淋至變直髮兼全身濕透，舞台更一度停電。G.E.M.見狀腦筋急轉彎，即席表演廿分鐘「棟篤笑」，又應要求清唱，連媽咪也擺上枱娛賓，揶揄媽咪穿上雨衣樣子很醜，着攝影師不要拍她的臉，引來全場爆笑！

擺媽咪上枱 G.E.M.說：「今天雖然雨很大，但我不知為甚麼非常開心，既然下雨，肯定是喜樂雨，希望喜樂雨恩典像雨一樣灑滿你們的心中……今天不知要不要Que我媽，我們一起看看她到底好不好看，對不起，你還是很漂亮，只是髮型有點搞笑而已，你們嘲笑我媽髮型的同時，其實你們的髮型都一樣。」鏡頭影向台下歌迷，見全場披着雨衣揮舞螢光棒，未因情況狼狽而影響心情。

由於舞台積滿水，G.E.M.在台上游走時一步一驚心，至快歌部分更不慎扭親腳，她感慨說：「人生總是在不同時候突然就來一場雨，突然令你不知所措，突然就要改變計劃，突然要去應對，但是想說，我們一起在面對不是嗎？下次你們的人生突然迎來一場雨不要害怕，一定要知道，你不是孤獨的，我們都會陪着你。」