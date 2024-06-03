譚俊彥即興命名 陳豪自薦跳舞擔當 馬國明組「視帝男團」 Hea唱唔准老婆聽

四大視帝陳豪、馬國明、譚俊彥及陳展鵬前晚在慈善騷組成限定男團開金口獻唱，譚俊彥自詡4人是「演員好聲音」。不時放下咪高峰Hea唱的馬國明，自認對歌曲不熟悉，笑言已叮囑太太湯洛雯不要收看，以免形象盡毀。

陳豪（阿Mo）、譚俊彥（Shaun）、馬國明及陳展鵬前晚在無綫籌款節目《萬眾同心公益金》大展歌喉，展鵬獨唱《後悔萬年》外，4人又合唱《紅日》，今次是他們首度合唱，被指可組成新男團，Shaun即笑言他們是「演員好聲音」。

講到馬國明在合唱部分不時放下咪高峰，他坦言：「公司早幾日先同我講，我唔係好熟首歌，真係唔掂，連歌詞都記唔到。」更自嘲是和唱擔當，展鵬與Shaun則被誇是唱歌擔當，阿Mo笑說：「咁我惟有係舞蹈擔當。」

難得在電視上獻唱，阿Mo與Shaun均表示有提醒子女記得收看，馬國明則剛好相反：「我叫太太唔好睇，跳過呢Part，但錢係可以照捐。驚佢睇完，我冇晒形象。」提到父親節將至，他稱雖未有子女，但要跟父親及外父慶祝，問到是否要送厚禮？身旁的阿Mo即獻計：「你可以唱歌加跳舞。」令眾人爆笑！

陳展鵬家底厚繼續寵妻 另外，近日有網民在社交網上載跟展鵬與太太單文柔的合照，相中單文柔手持名牌袋，有網民竟指她有貪錢一面，展鵬高EQ回應：「佢嫁得畀我就一定係貪我錢啦！我家底好豐厚，你哋可以上網睇吓。（下次唔好送咁貴重嘅嘢畀太太？）禮多人不怪。」

同場的吳業坤獻唱新歌《幼馴染》，提到太太接拍首個廣告，他讚太太叻女，坦言不介意夫妻檔拍廣告。對於好友王灝兒甩拖，他指早前跟對方在美國工作，不覺有異樣，平時亦少問對方私事。