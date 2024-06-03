MIRROR頒獎禮輪流「出事」 與Anson Lo耳機被掉包 Edan「假唱」心慌慌

男團MIRROR人氣成員呂爵安（Edan）出席歌曲頒獎禮後，發千字文大爆表演時遇耳機失靈，演唱時更播了原聲帶，令他曲線變成「假唱」，嚇到他魂飛魄散，再三了解後，才發現原來是與隊友盧瀚霆（Anson Lo）調換了耳機！至於Anson Lo原來綵排時曾出現頭暈，由於情況嚴重，令隊友十分擔心，一度勸他放棄演出！

男團MIRROR前晚出席歌曲頒獎典禮，眾成員騷上大跳勁舞，表現亮眼，但想不到原來背後問題重重！Edan昨日在網上發千字文，大爆原來上台唱Solo歌《油麻地莎士比亞》時，其耳機出現問題未有聲響，他在戰戰兢兢的情況下完成演出，之後他第一時間通知播音同事，豈料再上台演唱《霸道總裁》時，情況不但未見改善，更播出綵排時用的原聲帶，因聲帶蓋過了其聲音，令他意外變成「假唱」，在極不安的情況下完成演唱。他落台後再跟同事溝通才發現問題所在，Edan表示：「問題實在太嚴重了，亦很不尋常，而後面還有一首《入場人士注意》。Audio同事立刻幫我檢查接收器，才發覺原來我跟Anson Lo的接收器調換了……」他指今次是入行以來最大的一次音響意外，而事前各人都很努力排練，希望以最好狀態見人，最終卻事與願違。他強調不是想怪責任何人，亦勸粉絲切勿有此想法，反而是他經一事、長一智，以後上台前必定會小心檢查音響。

「病友」姜濤互相扶持 同樣受耳機問題影響的Anson Lo，亦有在社交平台提及此事，並爆料指原來於活動前一晚綵排時，曾因身體狀況嚇倒隊友！據知MIRROR當晚正綵排6首跳唱歌曲，本身已抱恙的Anson Lo突出現頭暈狀況，隊友非常擔心，勸他身體為重，不如休息一下，取消演出，但他不想辜負任何一位辛苦買飛入場的支持者，所以狀態一般仍堅持完成演出。

Anson Lo於活動結束後與一眾隊友接受訪問，他與早前同樣身體不適的姜濤談及健康問題。Anson Lo坦言與平時最佳狀態的演出一定有差別，但今次亦用盡全力演出：「已經攞出百分百嘅力氣。（台上有冇唔舒服？）有啲熱、有啲焗咁，其實大家都係，唔係得我一個，綵排嘅時候大家都好辛苦。」姜濤則表示以後會小心身體。提到早前進行了身體檢查，Anson Lo指身體報告還未出結果，現時公司有安排時間讓他休息。問到他與姜濤兩位「病人」將一同出席巴黎時裝周，屆時會否互相扶持？Anson Lo說：「平時都會，唔使等到病先扶持。」

至於陳卓賢（Ian）的個人演唱會有指會加到7場，他表示沒有聽說過，不過表示如果真的加場，自己沒有壓力：「場次會受好多因素影響，例如場地或者檔期，呢啲都係交畀公司處理，我只需要做好自己嘅部分。前期有好多準備要做，作為表演者只想做好演出畀大家睇。（自己想唔想加？）都好嘅，因為有好多朋友同我講話冇飛又想睇，咁如果有機會梗係好啦！」

姜濤在台上Chok 甫舉V！ Ian又唱又跳，非常落力！