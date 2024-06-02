Sophie來勢「胸胸」 後院施誘

25歲美國女模Sophie Mudd一向熱愛日本動漫與Cosplay文化，不時於社交網分享性感照派福利，吸引超過270萬名網友追蹤。她早前穿上藍色比堅尼，於後院擺出誘人彎身甫士，誇張曲線表露無遺，網友睇完紛紛留下烈火焚燒的表情符號！