投入演出 渾然不知 Taylor遭蝙蝠咬大髀 自嘲真．女巫

搖滾女歌手Taylor Momsen在西班牙演出時飛來橫禍，遭一隻蝙蝠咬傷腳，但她因太投入演出，要觀眾提醒才察覺！之後她入院打14日瘋狗針，痛到飛起！

美國搖滾樂隊The Pretty Reckless日前在西班牙西維爾為澳洲搖滾樂隊AC/DC擔任暖場嘉賓，女主音Taylor正表演以燒女巫為主題的《Witches Burn》，忽然台下一陣騷動，觀眾紛紛指住她，Taylor卻不明白他們以西班牙文叫嚷甚麼。其後她轉身低頭查看，才發現原來有蝙蝠正在咬她的大腿，她即攤開手驚呼：「乜X嘢！有隻蝙蝠喺我隻腳上面，可唔可以搵人幫我，唔該？」工作人員隨即替她捉走蝙蝠，她笑言：「我可能真係女巫。」

打瘋狗針痛到飛起 其後Taylor在社交網分享事發時與入院的片段：「真係搖滾時刻……禮拜三喺西維爾咁啱表演緊《Witches Burn》時，一隻蝙蝠飛上我大髀，當下我唱緊歌唔為意，直到班好觀眾大叫。隻蝙蝠好可愛，但冇錯佢咬咗我……所以跟住兩個禮拜我都要打瘋狗針。多謝醫院所有員工，佢哋朝早睇完新聞都封我做『蝙蝠女俠』。」

英國女歌手Natasha Bedingfield留言慰問：「痛唔痛呀？」Taylor回應：「咬？唔痛。打針？好痛！」有網民提起英國金屬搖滾男歌手Ozzy Osbourne於1982年在台上接過觀眾擲出的蝙蝠再咬甩頭的著名事件，笑言她現在與前輩睇齊！