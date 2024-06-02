李多慧 美人魚「游」港

韓國「啦啦隊女神」李多慧早前來港出席活動，吸引不少粉絲一睹女神真面目，此行她亦有四出觀光，近日更上載影片紀錄這趟開心之旅。見她游走香港街頭品嘗地道美食，食到滿嘴都是飯粒，相當可愛！她又到酒店泳池暢泳，凹凸有致的美好身材一覽無遺，潛入水中後，猶如美人魚擺尾般扭動蛇腰，非常養眼。