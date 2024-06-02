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王嘉爾一支公赴韓 零偶包
藝人王嘉爾向來貼地沒有「偶包」，試過在機場束着丸子頭撩粉絲說話，又蹲在地上執行李，相當率性！近日，他再被發現獨自由內地飛往首爾，於兩地機場均吸引大批粉絲接機，見他全程一手一腳搬行李，未有助手及經理人幫忙仍不慌不亂，期間接過粉絲的信件及卡紙，登車前又主動說再見，絲毫沒有明星架子，成為網上熱話。
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