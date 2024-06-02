陳樂頤激變污糟Rock妹

唱作女子組合Beanies成員陳樂頤（Geor、阿左）推出第3首創作歌曲《中二式戀愛》，MV中一改親切形象，變身暗黑「Rock妹」，她說：「化咗個瘀妝再抹污糟，用口吹咗少少煙出嚟。」她感激導演為MV花了不少心思，除了多靚衫外，其中一個造型的長裙更寫上「普照天下」4個字，正好配合歌曲主題。