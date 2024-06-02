劉青雲爆鎮宇放飛機 無厘頭要錫錫

影帝吳鎮宇與劉青雲兩位戲精兼老友，相隔19年再合作電影《談判專家》，近日齊齊到深圳宣傳，吸引大批影迷到場，席間鎮宇獲頒綵帶，搗蛋的青雲索性綁在他頭上，現場有粉絲欲送上支裝水，卻遭青雲以「不用客氣」婉拒。

有觀眾好奇兩人的相處之道，問鎮宇是否朋友圈中最毒舌？青雲說：「別看他這個樣子，其實他對我很有感情，不過試過他來電話約吃飯，到吃飯前一天打給他，他卻忘了而去了新加坡。」有人趁機要求他們親吻證明感情好，鎮宇即笑說：「是可以的嗎？現在？法律容許的？」更順勢用腳翹住青雲，場面搞笑。

任演唱會嘉賓甩轆 另外，鎮宇日前現身天津，為內地歌手陳楚生巡唱擔任嘉賓，惹來全場歡呼，兩人合唱《友情歲月》，一臉自信的鎮宇投入地Chok住唱，怎料去到副歌，他突然緊張並愈唱愈快，陳楚生急忙打手勢示意他放慢，台下觀眾笑聲此起彼落，鎮宇得悉「出事」即停口，最後勉強與陳楚生完成歌曲最後兩個字，並雙雙仰天狂笑。其後兩人妙語如珠，對於鎮宇甩Beat，陳楚生笑指因他忙於教學所致，鎮宇即打蛇隨棍上：「楚生夢想是當演員，他開完個唱就會參加《無限超越班》。」陳楚生即轉移話題，建議與鎮宇重唱，實行邊度跌低邊度起番身。