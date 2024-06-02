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那英走音「擱淺」
內地節目《歌手2024》話題十足，內地天后那英挑戰周杰倫經典歌曲《擱淺》，豈料一開口就走音，從頭到尾都音準不穩，最後只得第5名，淪為全場尾3，被網民笑指「真的『擱淺』了」，而「那英跑調」這個話題亦迅速登上熱搜。值得一提的是，早前被淘汰的楊丞琳亦曾翻唱此曲，有網民直指那英的演出還不如楊丞琳。
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