陳婉衡簡淑兒 激玩「女上女下」

性感女神陳婉衡與簡淑兒不時相約行山和做Gym，日前陳婉衡分享二人一起健身的畫面，穿着黃色小背心的她雙腿分開站着，而簡淑兒躺在她的雙腿中間。兩人以「女上女下」的姿勢握着器械作訓練，當陳婉衡俯身將對方從地上拉起時，倒奶畫面極之震撼，雪白豪乳呼之欲出，火辣程度爆燈，一眾網民都表示睇到流晒鼻血！