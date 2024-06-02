Jessica助陣無助銷情 MIRROR「下弦」欠賣點 拼盤騷割價散飛

男團MIRROR部分成員將與ERROR及韓團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）合作開騷，然而MIRROR以往一票難求的風光不再，網上有大量該活動的門票以低至110元拋售，但仍然無人問津，疑是因為公司之前舉行大量課金活動，粉絲荷包已被榨乾！

距離開騷一星期，拍賣網湧現大量以平價放售的相關門票，當中部分低至110元就有交易，價錢跟戲飛相若，甚至有標價0元的門票任由網民自行出價，務求盡早甩貨止蝕，可惜仍乏人問津，認真慘情！

近年與MIRROR相關的產物均有價有市，成為炒家目標，演唱會門票曾被炒至天價，但隨着MIRROR密集式舉行演唱會及各種收費高昂的活動，歌迷的荷包開始吃不消，正如早前推出的12子單獨見面會已引起「鏡粉」不滿，炮轟公司斂財，並表示不會「冇腦式消費」。除此以外，今次開騷的成員向來被稱為「下弦」，人氣不及其他成員強勁，Solo作品亦寥寥無幾，之前成員受訪時亦坦言今次音樂會難免會重複MIRROR巡唱的表演，新鮮感不足亦是致命傷之一，加上同場的ERROR與Jessica同樣號召力有限，在欠缺賣點的情況下，今次拼盤騷銷情慘淡在所難免。