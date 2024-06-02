譚嘉儀「胸」降引全場大合唱

歌手譚嘉儀日前在澳門為大型公司年度頒獎活動任表演嘉賓，身穿黑色低胸閃片晚裝裙，盡顯有料身材。她在台上獻唱《陪著你走》、《今宵多珍重》時帶動全場氣氛，吸引不少人走到台前拍照，還跟着她大合唱，場面非常熱鬧！她之後在社交網分享當日的美照，發文表示感受到觀眾的熱情，希望下次可以再一起大合唱。