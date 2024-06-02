感激前輩開導 楊千嬅重提網暴陰影 拒出家門見人

楊千嬅為無綫節目《芷珊約您》擔任嘉賓，主持黎芷珊飛到上海直擊其巡迴演唱會。入行28年的千嬅曾於2019年因網絡風暴陷入人生低潮，加上疫情打擊，其事業和人生均面臨巨大轉變。她在節目中罕有重提此事，表示當時正在舉行世界巡唱，剎那間猶如從天上跌下來：「嗰時反差太大，我消化唔到，每日好驚、好慌，嗰種慌係來自突然感到人生迷失。」千嬅坦言當時擔心出街會「有事」，亦害怕跟朋友見面，一度收埋自己。向來個性硬朗、報喜不報憂的她，即使在老公及兒子面前亦裝作若無其事，直至看到歌迷砸碎其CD，才感到生氣：「你可以否定我，但唔應該否定我嘅作品，唔係淨係我一個人嘅嘢嚟。」之後她與家人暫居上海，努力重建自信，包括堅持練聲及接演歌唱節目《聲生不息》挑戰自我。她感恩前輩葉蒨文和李玟經常分享人生經驗啟發自己：「聽前輩一席話，勝過讀萬年書。」對於被外界指「一世好運」，她笑言：「如果真係可以靠呢啲，你哋眼見我嘅劫難，我都可以避過啦！」