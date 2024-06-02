感激前輩開導 楊千嬅重提網暴陰影 拒出家門見人
歌手楊千嬅近日受訪時重提早年的網絡風波，形容當時猶如從天上跌落低谷，每日擔驚受怕，對人生感到迷茫，一度收埋自己不願出門見朋友。
楊千嬅為無綫節目《芷珊約您》擔任嘉賓，主持黎芷珊飛到上海直擊其巡迴演唱會。入行28年的千嬅曾於2019年因網絡風暴陷入人生低潮，加上疫情打擊，其事業和人生均面臨巨大轉變。她在節目中罕有重提此事，表示當時正在舉行世界巡唱，剎那間猶如從天上跌下來：「嗰時反差太大，我消化唔到，每日好驚、好慌，嗰種慌係來自突然感到人生迷失。」千嬅坦言當時擔心出街會「有事」，亦害怕跟朋友見面，一度收埋自己。向來個性硬朗、報喜不報憂的她，即使在老公及兒子面前亦裝作若無其事，直至看到歌迷砸碎其CD，才感到生氣：「你可以否定我，但唔應該否定我嘅作品，唔係淨係我一個人嘅嘢嚟。」之後她與家人暫居上海，努力重建自信，包括堅持練聲及接演歌唱節目《聲生不息》挑戰自我。她感恩前輩葉蒨文和李玟經常分享人生經驗啟發自己：「聽前輩一席話，勝過讀萬年書。」對於被外界指「一世好運」，她笑言：「如果真係可以靠呢啲，你哋眼見我嘅劫難，我都可以避過啦！」
將廣東歌發揚光大
千嬅今次巡唱幾乎以全廣東歌演出，她表示：「好自豪自己係廣東歌歌手，好想趁仲有體力，將廣東歌唱到去唔同城市。」當年憑《少女的祈禱》爆紅的她，直認隨着人生經驗的累積，不同年齡唱同一首歌會有不同感覺，說時感觸落淚：「我好憎以前唱到咁衰，但依家唱番，先發現原來嗰把聲係最快樂。」她自認唱功一般，形容自己初入行時只是塘邊鶴：「從來冇上過正規Training，係塘邊鶴，嗰時第一件事係去學唱歌，但學兩堂唔會即刻突飛猛進，要努力，唔努力唔會有新歌。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：