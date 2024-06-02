娛圈單打：晚安大小姐 咪再玩手機

近日在中日韓爆紅的洗腦神曲《晚安大小姐》，引來明星紛紛模仿，一句「呀咧呀咧」歌詞，彷彿有魔性一般瞬間入腦。以日本執事打扮現身、用極其油膩腔調、叫大小姐「不要再玩手機，是時候睡覺啊」的二人男子組合「ASMRZ」，看似其貌不揚，卻忽然爆紅網絡，造成現象級旋風，究竟有乜嘢魅力，連大小姐都抵擋唔住呢？

兩位執事其實都係韓仔，本身也是網紅，真名車青一和金慶旭，前者曾為南韓天團BTS伴舞。想不到兩條友仔走埋一齊造成轟動，一眾韓流偶像爭相模仿，包括Super Junior的希澈，特意將長劉海蓋住半邊臉，真實還原日本執事形象。

講到尾，呢首洗腦神曲都係以無厘頭取勝。歌詞來來去去幾句，包括「呀咧呀咧，無法阻止的大小姐」，「It's time to go to bed」，「還在玩手機嗎」，「再不睡覺，皮膚會變差啊」，「現在是最後警告，再不睡覺，我們就一起跳舞」，再配以兩男及其他Dancers的油膩表情和舞步，令人愈看愈想星佢兩巴！

正是如此無厘頭，反而大受歡迎，可想而知大家幾咁壓力山大，需要藉此紓壓！內地網民形容此MV「一天不看難受，看了難受一天」，可謂貼切不過。

早前林峯、劉俊謙等「城寨四子」，亦有開Live大跳《晚安大小姐》舞步，但論油膩程度，始終差韓仔幾條街。計本欄話齋，《愛‧回家》劇情最愛抽水，連「提款基」的忘年戀也拿來取笑一番。如果大小姐林淑敏以大小姐視角，拍《晚安大小姐》愛‧回家版，相信都會幾好笑。