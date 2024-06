娛圈單打：晚安大小姐 咪再玩手機

講到尾,呢首洗腦神曲都係以無厘頭取勝。歌詞來來去去幾句,包括「呀咧呀咧,無法阻止的大小姐」,「It's time to go to bed」,「還在玩手機嗎」,「再不睡覺,皮膚會變差啊」,「現在是最後警告,再不睡覺,我們就一起跳舞」,再配以兩男及其他Dancers的油膩表情和舞步,令人愈看愈想星佢兩巴!