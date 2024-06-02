大爆以狗表忠 前經理人出歌數臭 斥張栢芝過河拆橋

張栢芝2020年遭前經理人余毓興起訴，至今仍未有定案，有指案件最快要明年才會續審。消失多時的余毓興近日突然變身唱作人，推出單曲含沙射影指向栢芝，更直言已預料會「有排搞」，不介意與對方當面對質。

藝人張栢芝與前經理人余毓興曾於2011年簽訂了「全球獨家經理人合約」，余毓興事先墊付4,000萬港元作訂金，惟後來栢芝推翻了合約。余毓興有感蒙受損失，入禀控訴要求栢芝作出賠償，兩人的官司持續超過4年依然未有了斷。

近日余毓興突然蒲頭，推出首支單曲《以犬之名》，並在個人社交平台發布MV，歌中有「你說你就是一條狗，一條忠心不二的狗，你會賴在我身邊不走，趕也不走，我竟相信了你的醜陋」等歌詞，似在含沙射影數臭栢芝。

同時，他接受台灣媒體訪問，開名控訴與栢芝的恩怨，談到當初在短短3天內就向對方支付4,000萬港元簽約訂金：「《以》歌確實是我的親身經歷，當年決定幫助栢芝渡過危難，現在依然有朋友感到不解，這首歌正是我對他們做一個交代，更算是對自己的愚味做一個了斷及翻篇。」他還表示仍然清楚記得與栢芝達成合作當晚發生的每一個細節，並指自己愛狗如命，故當有人以狗的忠誠作誓言表忠心時，他便感受到極大的說服力及感染力，當時出於一時感性，決定伸手救人於水火。余毓興又談及4,000萬是自己的辛苦錢，因此對栢芝忘恩負義的行徑感到失望和憤怒，指對方不單沒有感恩，更過河拆橋違約拒還款，他無奈之下才採取法律行動。

無懼當面對質 余毓興昨日接受本報訪問時坦言：「我今次係開名講張栢芝，嗰晚我同佢嘅對話、每個細節同見咗咩人，我都清楚記得。呢首歌明眼人都知我想表達啲乜嘢，就係呢段經歷！（驚唔驚同栢芝嘅關係變得再複雜？）唔怕，驚佢告我就唔寫呢首歌啦，最好佢同我對質。」他又指已有心理準備《以》曲推出後，可能會「有排搞」。