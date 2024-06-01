中文台節目表 翡翠台
9:00 大師級大觀園及防患未燃時
10:00 打死不離父子兵
10:30 古城百景
11:00 嫁到這世界邊端2
11:55 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞及警聲百二秒Ⅱ
1:15 從繁花到繁花：不響
1:20 煮．野食
2:20 爸爸的告白 （PG）
2:50 食得好健康
3:20 地球大神秘
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 奇妙的動物之動物的大本領
5:30 櫻桃小丸子
6:00 奇趣動物園
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視及防患未燃時
7:35 東張西望
8:00 萬眾同心公益金（直播）
11:00 勁歌金榜
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 J Sport
12:30 紅杏劫 （PG）
2:30 東張西望
3:00 煮．野食
4:00 爸爸的告白 （PG）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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