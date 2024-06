日本尊尼事務所新成立的STARTO ENTERTAINMENT於上月29、30日在大阪舉行「WE ARE ! Let's get the party STARTO!!」家族演唱會,演出陣容包括國民組合嵐成員松本潤、男團SUPER EIGHT和KAT-TUN 3組大前輩,而Hey!Say!JUMP、King & Prince、Snow Man、浪花男子及Travis Japan等男團亦有參與演出。當中近年人氣頗高的Snow Man演唱曲目數量最多,King & Prince成員永瀨廉則因耳朵受傷而缺席演出,由隊友高橋海人做代表現身,而永瀨廉事前亦特別拜託好友、Travis Japan成員松田元太代替他與高橋海人共同演繹新歌《moooove!!》。