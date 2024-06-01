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李素英賣「浴」造勢
有「初戀女神」之稱的韓國模特兒李素英，憑清純魅力及玲瓏浮凸的身材成功吸納大批男粉絲。她每月都會為訂閱收費網誌的粉絲拍攝性感寫真，最近就透過社交網公開出浴寫真為網誌宣傳造勢，其中身穿比堅尼浸在浴池中，玩濕身誘惑大晒豐滿上圍和靚股，令粉絲睇到心心眼！
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