老公獻花晒恩愛 孔劉片場放笑彈 湯唯「揮拳」封口

內地女星湯唯、韓國「國民初戀」秀智、男神朴寶劍及神劇《鬼怪》男星孔劉等合演的韓片《Wonderland》快將開畫，片商特別公開拍攝花絮，其中湯唯與孔劉不斷跟對方講笑，十分老友，湯唯還破天荒跟導演老公金泰勇在幕前攬攬晒恩愛，相當難得！

兩人在拍攝空檔亦有講有笑，湯唯用普通話問孔劉：「懂呀？」孔劉用普通話回答：「懂呀！」翻看拍攝片段時，孔劉用英文講笑指坐在自己身旁的湯唯是假冒的，真正的湯唯出現在螢幕中，湯唯聞言即站起來假裝要揮拳反擊，孔劉急忙解釋道：「你是湯湯。」兩人又手拉手練習跳舞場面，氣氛融洽。在拍攝結束時，金泰勇特別上前為老婆獻花，兩人更甜蜜攬攬，相當恩愛！