老公獻花晒恩愛 孔劉片場放笑彈 湯唯「揮拳」封口
內地女星湯唯、韓國「國民初戀」秀智、男神朴寶劍及神劇《鬼怪》男星孔劉等合演的韓片《Wonderland》快將開畫，片商特別公開拍攝花絮，其中湯唯與孔劉不斷跟對方講笑，十分老友，湯唯還破天荒跟導演老公金泰勇在幕前攬攬晒恩愛，相當難得！
湯唯與韓籍導演老公金泰勇繼韓片《晚秋》後，相隔13年再合作的韓片《Wonderland》將於本月5日在韓國開畫，拍攝花絮近日曝光，湯唯與客串該片的孔劉世紀同框，男方拍攝期間不斷發揮搞笑本色，令湯唯多次忍不住爆笑。
兩人在拍攝空檔亦有講有笑，湯唯用普通話問孔劉：「懂呀？」孔劉用普通話回答：「懂呀！」翻看拍攝片段時，孔劉用英文講笑指坐在自己身旁的湯唯是假冒的，真正的湯唯出現在螢幕中，湯唯聞言即站起來假裝要揮拳反擊，孔劉急忙解釋道：「你是湯湯。」兩人又手拉手練習跳舞場面，氣氛融洽。在拍攝結束時，金泰勇特別上前為老婆獻花，兩人更甜蜜攬攬，相當恩愛！
秀智朴寶劍孖咇谷戲
此外，秀智與朴寶劍在戲中飾演情侶，兩人連日來晒出多張親密合照為新片宣傳。他們還於昨晚亮相男歌手Zico主持的音樂節目《The Seasons：ZICO》，合唱電影《玩轉極樂園》的主題曲《Remember Me》及名曲《Somethin' Stupid》。
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