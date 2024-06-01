34C「DJ女神」樂宜，有着誘人「湯碗胸」及渾圓蜜桃臀，不時在社交網派福利，以水着放題迷暈萬千網民！日前她又出招，上載多張騷胸露臀的火辣寫真，但就圖文不符說：「皮膚敏感了，最近要戒口，朋友們不用約我去飲酒啦！」有網民留言慰問，但大多「錯重點」讚她Fit到漏，又指她身上的紋身又靚又有特色。