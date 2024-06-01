娛樂

鍾柔美畢業吹韓風
「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）跳舞了得，加上甜美外表，被封「實力擔當」當之無愧。今年底便踏入18歲的她，迎來中六最後一個返學日，日前她分享一輯身穿韓國傳統服飾的畢業旅行照，還特地以韓語留言打招呼，少女味滿瀉。網民大讚Yumi似粉紅公主，又提議她拍古裝劇。
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