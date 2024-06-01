台北演唱會有新招！ 張學友清算黃牛黨 廢票重售

歌神張學友近年忙於《張學友60+巡迴演唱會》，經常飛到不同地方演出，當中於台北小巨蛋連開9場，昨日正式開鑼。9萬張門票早於開賣時被「秒殺」，但主辦方昨日宣布為打擊黃牛，決定大動作封鎖黃牛帳號及取消異常帳號購買的門票，再重新開放發售，更棄用網上系統改為現場售票。主辦方發出公告，稱有零星門票開放予民眾現場買票，每人限購2張，不能選區選位，而且購票者與隨行人須一同進場。

售票日錄5億次攻擊 售票平台表示開賣當日偵查到逾5億次、來自逾30萬個帳號的異常程式攻擊，當中包括「搶票機器人程式」，以多個帳號、多視窗方式獲得大量門票，事後針對異常帳號逐一調查，如確認帳號有不正常購票行為模式，第一時間封鎖並取消訂單。

而刑事局亦介入調查，要求主辦單位加派人手進行現場管理及巡查，並指以虛假資料及不正當方式，透過電腦或其他相關設備搶票，違反文化創意產業發展法，可處3年以下有期徒刑或300萬元新台幣（約72萬港元）以下罰金；及刑法造文書罪，可處5年以下有期徒刑等規定。