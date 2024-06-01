融入香港生活 范冰冰過億豪宅曝光 飽覽維港海景

內地女星范冰冰早前來港定居，近日其過億半山豪宅曝光，露台可以飽覽一望無際的180度維港靚景，視覺效果相當震撼。

范冰冰自2018年捲入逃稅風波後，演藝事業插水，被內地點名為「劣迹藝人」無限期封殺，她只好將演藝重心轉往海外發展。雖然她被內地要求追繳稅款及罰款總額高達8.83億元人民幣（約10.24億港元），但對於曾連續5年蟬聯中國名人收入榜榜首的她來說只是小數目，有指其身家已高達70億元人民幣（約77億港元），所以至今仍單身的她曾豪言：「我不嫁豪門，我自己就是豪門！」

教煲養生靚湯 身家豐厚的她近日被爆秘密來港定居，現居於價值過億的半山豪宅，生活富貴。平時活躍於社交平台的她，不時在豪宅內拍片分享美容心得，令在港的豪宅曝光。影片中見剛起床的她走到露台欣賞窗外景色，居高臨下望向絕美的維港海景，心曠神怡，她非常滿意地表示：「陰天還是很美的，有它自己的味道吧！」與此同時，她亦公開屋內裝修，見豪宅設計簡潔又不失奢華，儲物櫃內放滿港人喜愛的烏龍茶，似乎她已慢慢融入香港生活。

42歲的冰冰是圈中出名的美魔女，平日非常注重養生，她亦經常於豪宅廚房拍片，教網民以紅棗、淮山及枸杞等煲養生靚湯。她表示雖然靚湯營養豐富，但要喝得有規律，不然會對身體造成負擔，而她堅持在早上或晚上喝，以達至最好的效果，由於其靚湯美容法簡單又實惠，所以大受網民歡迎。