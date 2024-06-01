康城歸來 感動尚存 林峯操Fit再闖「城寨」 開騷邀兄弟打擂台

藝人林峯昨日出席活動，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。剛從法國康城返港的他，直言心情仍未平復，而為了應付之後的電影拍攝，他已開始操弗，望以最佳狀態「應戰」！

林峯早前隨電影《九龍城寨之圍城》團隊前往法國亮相康城電影節，該片入圍今年「午夜展映單元」，他指興奮心情仍彌留不散：「康城主辦單位同我哋講過一句說話，到依家仲感動緊，佢話：『我哋等你哋返嚟等咗好多年。』呢句好打動我哋，好開心香港嘅電影可以參與國際電影節，帶到新作品畀全世界觀眾。」談到該片會拍前傳，林峯笑言根據電影角色，他在前傳應該尚未出世，不過根據原作內容，「4子」即他、胡子彤、張文傑及劉俊謙應該會有後續，林峯笑言：「應該會打到去銅鑼灣，即係會見到陳浩南，所以好期待，不過其實都未知安排，聽導演講，淨係劇本都諗咗年幾。」他相信電影正在籌備當中，故開始要操Fit身形。

拍戲計劃有着落，至於演唱會方面則還未落實具體日期，林峯希望今年有機會，表示現階段最主要是物色合適場地，又笑言一定會邀請「城寨」兄弟睇演唱會：「佢哋一定要嚟，上去唱歌或者鍾意打吓拳都得。」

佘詩曼楊茜堯隔空做獄友 另外，與林峯、佘詩曼合演劇集《家族榮耀之繼承者》的羅嘉良，因劇集效應不乏搵真銀的機會。近日他現身內地商場活動，吸引逾百人圍觀，期間更有人上台送花，嘉良亦相當識做，走落台與觀眾握手互動。而熱播中的《家》劇，劇情講到佘詩曼入獄，創意無限的網民，竟將佘詩曼及楊茜堯在《家族2》及《家族》中的同款囚衣作比較，笑指她們是名副其實的好姊妹。