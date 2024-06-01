中娛星動：《繁花》掃9項提名贏聲勢 唐嫣周迅混戰 「白玉蘭獎」爭后

胡歌有望一雪前恥

至於視帝之爭中，以胡歌呼聲最高，有望彌補去年失獎的遺憾。他的對手包括《南來北往》丁勇岱、《漫長的季節》范偉、《問蒼茫》王仁君及《追風者》王陽，令人意外的是，《南》劇及《追》劇的「男一」本應是白敬亭及王一博，最後卻是由「男二」入圍競逐大獎，名單一出，白敬亭和王一博的粉絲大表不滿，對候選資格作出質疑兼炮轟。有網民嘗試分析，指大會規定獎項可以提名兩人，但入圍者最終只能二選一。