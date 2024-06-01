中娛星動：《繁花》掃9項提名贏聲勢 唐嫣周迅混戰 「白玉蘭獎」爭后
上海白玉蘭獎前日公布入圍名單，大熱劇集《繁花》橫掃9項提名，先聲奪人！男主角胡歌在一眾候選視帝中呼聲最高，而挑戰視后寶座的唐嫣，與周迅、楊紫爭崩頭！
《第29屆上海電視節》白玉蘭獎前日公布提名名單，胡歌與唐嫣主演的大熱劇集《繁花》獲得9項「大滿貫」提名，能夠提名的獎項全部入圍，包括王家衛提名「最佳導演」，胡歌與唐嫣分別競逐「最佳男主角」與「最佳女主角」，加上男女配角、最佳電視劇、最佳編劇（改編）、最佳攝影、最佳美術獎，在提名戰中先贏一仗，先聲奪人。
「視后」競爭激烈，候選名單包括《故鄉，別來無恙》任素汐、《繁花》唐嫣、《外婆的新世界》閆妮、《長相思》楊紫，以及《不完美受害人》周迅。唐嫣、楊紫與時隔10年再獲提名的周迅爭崩頭，3人主演的劇集各有千秋，鹿死誰手有待分曉。
胡歌有望一雪前恥
至於視帝之爭中，以胡歌呼聲最高，有望彌補去年失獎的遺憾。他的對手包括《南來北往》丁勇岱、《漫長的季節》范偉、《問蒼茫》王仁君及《追風者》王陽，令人意外的是，《南》劇及《追》劇的「男一」本應是白敬亭及王一博，最後卻是由「男二」入圍競逐大獎，名單一出，白敬亭和王一博的粉絲大表不滿，對候選資格作出質疑兼炮轟。有網民嘗試分析，指大會規定獎項可以提名兩人，但入圍者最終只能二選一。
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