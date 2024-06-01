Ian個唱傳再添食 聲帶水腫死頂開工 AL嚴重暈厥急體檢

Anson Lo上載黑白照透露病況，令Fans憂心不已。

男團MIRROR人氣王之一的Anson Lo（AL），自爆持續出現嚴重暈厥及聲帶水腫，急急進行多項身體檢查，等報告之際食藥食到飽，認真陰功！至於晒麒麟臂狂操備戰個唱的Ian，有望再度加場至共7場！

12「鏡仔」拍戲、拍劇、拍廣告、謝票加演唱會，個個經常休息不足，捱到五勞七傷。今年初在港展開共16場演唱會後，已接連有成員「冧檔」，包括Edan扭親頸、姜濤打點滴等。整個巡唱上月告一段落，Anson Lo亦在社交網自爆身體早已出現不適，而且情況嚴重，令人擔心！

Anson Lo透露上月中開騷已「暈住唱」，故這星期急做多項身體檢查，望找出病源。前晚他上載一張黑白照，主動透露病況：「這個星期做了幾個身體檢查，抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等等的。由澳門站第一場開始，經常在台上有暈眩的感覺，但幸好沒有太大礙，勉強完成了4場演唱會。回港後暈眩感就再沒有回落過，每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中，暈厥情況嚴重了。」

潮濕影響舊患 禍不單行，他還出現聲帶水腫，令他回想起2021年MIRROR演唱會時聲帶出毛病的感覺，加上天氣持續潮濕，令其關節與肌肉舊患不好受。不過他向Fans派定心丸，揚言會「撐得住」，繼續為各大表演盡力。

至於正為個唱積極備戰的隊友Ian，將於7月20至24日假亞博開騷，因一票難求而傳出再度加開7月19及25日兩場至共7場。眼見Fans落力支持，Ian亦以行動報答大家，上載做Gym相大晒麒麟臂，但卻一身牛仔褲襯背心，原來是忘記帶做Gym服，他搞笑留言：「When you forgot to bring ur gym clothes.」Fans紛紛留言：「演唱會一定要Show吓！」