節目巡禮 陳曉華袁偉豪最多產 馬國明高海寧臨場變吉祥物

視帝馬國明與近年人氣急升的高海寧昨日出席節目巡禮，兩人到場後才發現巡禮中沒有自己參演的劇集，馬國明自詡是公司吉祥物TVBuddy，才應邀到場。而袁偉豪與陳曉華分別成為巡禮中產量最多的男、女藝人！

無綫昨日舉行《2024TVB年中節目巡禮》，近百名小生花旦齊撐場，場面熱鬧，當中以騷胸的馮盈盈及大露背的陳曉華最性感。活動播出新劇預告片吸引廣告客戶，其中在《痞子無間道》中，周嘉洛再度「犧牲色相」裸體加打格上陣，十分搞笑。

馬國明與高海寧（高Ling）雖然沒有孭飛劇集在巡禮中登場，但他們仍悉心打扮現身，坦言事前以為自己有份，馬國明打趣說：「公司可能欠兩個公關，所以叫我同高Ling出席。」高Ling驚訝反問：「我真係唔使上台㗎？我仲着到咁靚添！」馬國明即安慰她：「大合照會叫你上台。」問到會否失望？他笑說：「最失望唔係我，係蕭正楠，佢話公司冇叫佢嚟，所以好唔開心，佢話好想見吓啲客戶，叫我代佢同公司講，下年就算冇劇都可以叫佢嚟。（你係視帝，所以叫你唔叫佢？）唔係，只係差兩個（TV）Buddy，所以叫我哋。」事實上，蕭正楠參演的劇集《巾幗梟雄之懸崖》也是巡禮劇之一。

高Ling打圓場指今次可以趁機宣傳《新聞女王2》，講到佘詩曼稱不想再做「女王」角色，馬國明笑說：「可能佢今年唔想做，出年開拍，咪出年做囉！」問他最近是否忙於造人？他否認，並說：「要開工，我啱啱由佛山返嚟。造人就隨緣，唔刻意，成功咗會講，但依家仲未。」

陳豪譚俊彥計劃同居 另外，小花陳曉華最巴閉，在巡禮中佔3劇，除了《巾》劇，還有《非常檢控觀》及《異空感應》，加上將在重頭劇《金式森林》擔正女主角，產量是女藝人之冠，她開心表示：「上年拍咗好多劇冇停過，希望可以一次過播晒出嚟。（受公司力捧？）我每個機會都會好努力同珍惜。（地位大躍進？）希望大家睇到我有努力同進步。（預計頒獎禮攞獎？）成為大家喜歡嘅角色就好開心，獎項隨緣。」男藝人方面以袁偉豪最多產，有《反黑英雄》及《法證先鋒VI倖存者的救贖》，但他未有到場。袁偉豪事後受訪時表示：「嗰兩部劇係同時喺內地開拍，一次過拍兩套應該冇乜點試過，仲要係做主角，好期待新劇上演。」說到近年經常返內地拍攝，他說：「呢個係大趨勢，對演員同製作都係好事，多啲場景、發揮空間，又可以同內地平台合作，成本效益相對都會好。」

此外，兩大視帝陳豪與譚俊彥代表劇集《企業強人》到場，他們透露在內地逗留兩個月拍攝該劇，對於無綫愈來愈多跟內地的合拍劇，演員需要北上取景，問到兩位顧家男要長時間離港會否不方便？他們認為在所難免，因內地場景較多，譚俊彥笑言：「我同陳豪講笑要一齊喺內地租間屋。」他們慶幸另一半沒有投訴。問到陳豪若太太陳茵媺到內地拍劇，他是否支持？他說：「我個心係好支持，但對眼就要睇到實。」

高海寧悉心打扮，到場才知不用上台介紹劇集。 陳豪（左）與譚俊彥指北上拍劇是新常態。 陳曉華 馮盈盈