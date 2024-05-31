眾星籲以軍停火 Taylor零表態捱轟 粉絲會場插旗施壓

以色列無視國際法院頒發的停止攻擊拉法命令，日前空襲加薩的一個城市，導致當地一所難民營大火，傷亡慘重。一眾名人紅星事後紛紛於社交網站呼籲以軍停火，惟美國最具影響力的樂壇天后Taylor Swift卻一直未發聲，惹來大批支持巴勒斯坦的粉絲不滿，趁她近日於歐洲開騷向偶像施壓！

有Taylor粉絲製作「釋放巴勒斯坦」的「友誼手繩」在演唱會場內派發之外，亦有粉絲在場內舉起寫上「我們要求Swift行動」及「Speak Now」（現在發聲）等字句的大型紙牌來表達心聲！更有部分粉絲帶備巴勒斯坦國旗懸掛在觀眾席的鐵欄上作無聲支持。不過，目前身在西班牙開騷的Taylor仍然未有就中東的局勢作出回應，因而被網民鬧爆！相反，近期為Taylor巡唱作暖場表演的美國樂隊Paramore，日前已公開呼籲停火，並呼籲粉絲捐錢給在加薩地帶工作的「無國界醫生」組織。

風向轉 Jenna發聲撐巴方 另方面，美國女星Melissa Barrera早前因公開支持巴勒斯坦而被飛出電影《奪命狂呼》（Scream）系列，曾與她在片中合作的美國上位女星Jenna Ortega日前亦留言支持巴勒斯坦，她表示：「停火指令頒布的同時仍有數千名兒童被殺害，人道何在？」她分享影星Pedro Pascal於社交網站留言呼籲停火的貼文。此外，澳洲男星佳皮雅斯（Guy Pearce）日前出席《康城電影節》時戴上巴勒斯坦國旗的襟針以示支持，但法國版《Vanity Fair》雜誌事後於官方社交網上載該照片時卻將襟針執走，因而被網民鬧爆，事後雜誌要出post公開道歉。