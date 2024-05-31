暢所欲玄：修身齊家平天下 武曲星

修身齊家治國平天下，自古到今，在中國人心中，是每個人安身立命的目標，所以對學習、對工作、對生活，都非常認真。正因如此，中國人非常勤奮，而且自我約束，刻苦耐勞是中國人的標誌。

武曲星是將軍，同時也是文官，主要是代表權力地位名譽。《易經》是中國文化所有經書中，排名第一，群經之首。《易經》智慧十分看重位置，你身在甚麼位置，則以甚麼位置上來思考，這就是八月十五控制腦袋。名譽地位就是一個字，貴。皆因武曲星配卦為乾卦，不論飛星或巒頭都是乾卦。

六白武曲乾卦，貴：貝者財也，錢財之上的平台，在中正之位，中一貝為貴為主公。一家之主，一家公司之主，一支軍隊之主，一國之主，就是六白武曲星。權貴有生殺大權，有管理下位之人，約束下位之人，喚使下位之人，不但管控死物，更可管控眾人。

北斗七星為第六顆：開陽。六白武曲星，有自我約束或管控之意，所以可以修身。由管理一間公司或治理一國臣民，都需要權力與威望，才可平定人民。因為人性比錢財複雜千萬倍，所以六白武曲為大吉星。

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