鄭伊琪誕B仔 唔使老公剪臍帶

ViuTV《口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪前日誕B仔，昨日在社交網分享囝囝的照片，她受訪時表示還未習慣肚裏沒有人，問老公有否陪入產房？她說：「有，但冇剪臍帶，我覺得佢會怕血淋淋，所以主動提出叫佢可以唔剪。」她笑言開刀時，膽粗粗問醫生可否幫她𠝹走肚子的多餘脂肪。