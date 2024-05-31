娛樂

Serrini拗柴好「灰鞋」
歌手Serrini日前左腳戴上腳套，坐輪椅到電台接受訪問，原來她早前到即將開幕的店舖巡視業務，剛巧旁邊的樓盤正在裝修，她好奇張望下踏空拗柴，預計要6至8星期才完全康復。歌迷紛紛留言祝她早日康復，有網民則笑稱她是「灰鞋女星」。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc