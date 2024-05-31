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Serrini拗柴好「灰鞋」
歌手Serrini日前左腳戴上腳套，坐輪椅到電台接受訪問，原來她早前到即將開幕的店舖巡視業務，剛巧旁邊的樓盤正在裝修，她好奇張望下踏空拗柴，預計要6至8星期才完全康復。歌迷紛紛留言祝她早日康復，有網民則笑稱她是「灰鞋女星」。
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