初入行刻意扮活潑 馮盈盈否認轉型 做番淑女最自在

藝人馮盈盈昨日現身活動，對於日前在節目中扮淑女，遭主持林秀怡譏笑及模仿，她強調跟對方熟稔，不覺被嘲諷，並高EQ表示下次輪到自己模仿對方。

藝人馮盈盈昨日身穿低胸裙出席美食廣場活動，期間示範拉茶，似模似樣。盈盈下月30歲生日，她稱無意大搞慶祝活動：「我想盡量低調，簡單細搞，同家人或者熟朋友食飯慶祝，因為去到30歲生日想有啲特殊意義，留畀自己同家人。（你向來好重視儀式感？）有生日蛋糕就可以，生日可以畀自己放縱食，我近期好勤力運動同食得好清淡。（踏入3字頭目標係搵個好男人？）我未來兩年都唔拍拖，唔要男人，呢樣嘢要講到2026年。（戒色？）因為要專注工作，一日得24小時，好難感情同其他方面同步進行。」

唔覺被林秀怡嘲笑 另外，提到近日盈盈現身節目《流行都市》時全程保持淑女坐姿及港姐腔，遭主持林秀怡譏笑及模仿其坐姿。盈盈表示跟對方合作過，大家相熟：「嗰刻唔覺得佢係嘲笑嘅意思，唔係大家咁諗，只係正常朋友咁傾偈。（咁你依家係咪轉型？）可能啲人覺得我唔同咗，但我唔係刻意轉型，依家工作上自在同自信咗，初入行做綜藝節目好緊張，好想去投入，所以表現得活潑同熱鬧啲，依家想畀鬆弛一面大家睇。（覺得林秀怡扮得似唔似你？）搵日同佢合作再試吓，或者下次我扮佢。」