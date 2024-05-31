中娛星動：等足5年終成婚 李沁激咀張若昀 「膠味」鳳冠遭狠嘲

內地劇《慶餘年2》終於播出「飯碗CP」的重頭婚戲，張若昀、李沁咀得浪漫，網民看得肉緊，但最終敗在新娘的鳳冠上，由冰糖雕刻而成的鳳冠被笑似足海蜇皮。另外，有傳該劇將會開拍第3季，由男主角張若昀繼續坐鎮。

劇迷等足5年，張若昀與李沁主演的《慶餘年2》終於播出，亦如未開播前所料，收視、熱度繼續強勁，平均每集播放量突破4,000萬，相比同期播出、由楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》的800多萬高出5倍有多。據指，《慶》劇即將會開拍第3季，劇本已初步完成，預計2026年播出。男主角張若昀會繼續坐鎮，因為他已經一早簽定拍3季、總共拍5年的合約，故劇迷不用擔心會換人。

而於第2季中，由張若昀及李沁組成的「飯碗CP」（角色名為范閒及林婉兒）的大婚戲終於播出，張若昀於洞房花燭夜熱吻李沁，兩人於月下纏綿擁吻，非常浪漫，劇迷追足兩季終於等到二人修成正果。不過網民看得投入時，亦不斷於網上留言給張若昀：「你老婆唐藝昕有看這一段嗎？」相當搞笑，事實上，李沁跟唐藝昕私下不僅是好友，當年二人結婚時，李沁更是伴娘。

冰糖打造 網民唔欣賞 不料李沁於劇中的鳳冠造型卻被吐槽，原來鳳冠由3D打印製作，靠冰糖雕刻而成，不少網民留言嘲笑：「創新搞這上面了，像糖人。」更狠批鳳冠似足麥芽糖及海蜇皮等，「膠味」十足。而李沁工作室就分享她化妝及造型的過程，李沁戴上唯一的鳳冠後要格外小心，卻險些撞到天花板，她笑稱：「我的頭很重很重！」

而張若昀的父親導演張健就爆出遭強制執行償還2,000萬元人民幣（約2,200萬港元），其相關公司同列為被執行人，話題引起熱議。不過大家就認為此事與張若昀無關，更有劇迷笑稱：「戲裏戲外，爹都不好好做人。」