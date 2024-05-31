煞科約AK開餐慶祝 周秀娜碌Lane「傷膝」 血拼補番數

女星周秀娜（Chrissie）近年變身「容易受傷的女人」，繼早前被墜下的膠板砸中腳背後，日前又仆到膝頭「見紅」，難怪近日她與鄧麗欣合作拍攝的保齡球電影煞科，即揚言要好好休息「養傷」！

周秀娜拍戲出名拚搏，早年拍攝劇集《叠影狙擊》時，因經常要拍打戲，結果在訓練期間撻到肋骨斷裂，經過一段時間後才復原。近月，她與鄧麗欣（Stephy）、MIRROR副隊長Anson Kong（AK）合作拍電影《大分瓶》，故事以保齡球為主題，結果Chrissie也拍到周身傷，早前她被一塊從高處墜下的膠片擊中腳部，令腳背留下又長又深的血痕。以為她之後會萬事小心，怎料她轉過頭又仆到膝蓋「見紅」，雖然只是擦傷流血，但抹掉血痕後都瘀紅一片，睇到都痛！

近日《大》片煞科，Chrissie、Stephy與AK等食飯慶祝，經常為該片捱通宵的Chrissie指：「閒下來可以睡個好覺，喝個咖啡，賞個手袋給自己，手腳的傷也有時間復原。」明顯要靠血拼和休息好好「療傷」。

鄧麗欣捲政治風波 另外，Stephy有份參演的內地古裝劇《末代廚娘》本月27日播出，不但是Stephy首部清裝劇，更與《鐵齒銅牙紀曉嵐》三巨頭一同拍攝，噱頭十足。不過Stephy忽然被質疑其政治立場，為澄清個人取向，她前日發出聲明，指自己立志參與促進中國香港和大陸之間的文化交流事業，對於網絡上，「有心之人」過度解讀她的訪談並刻意扭曲自己在社群媒體上的發言，感到非常難過，希望廣大網友不要聽信謠言，並會保留一切法律追責權利，以正視聽。