陳楨怡陳曉華派貼士 王怡然深潛9個月「上水」 攞正牌來港發展

捲入父母補習社走數風波而遭網民鬧爆的王怡然，經過9個月「潛水」後終於開腔，以高EQ面對負評，認為負評是正常事，會在開心時才看，藉此平衡心理。下月大學畢業的她，決定留港發展，不考慮退出。

《2024香港小姐競選》現正接受全球佳麗報名，並將於6月10日截止，昨日歷屆港姐組成「港姐後援會」分享心得，當中包括陳曉華、陳楨怡、梁凱晴、邵初、應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍兼最上鏡小姐王怡然等。

王怡然去年當選後，因父母旗下的補習社疑拖欠員工薪金及家長學費，涉款逾千萬元人民幣，令她遭網民圍插，其後她出席活動時均謝絕受訪，直至昨日終開腔，亦是她當選以來第3次受訪。她透露6月大學畢業後便正式向幕前發展，無論劇集或綜藝都想試，談到同屆的莊子璇有劇開，會否擔心自己冇工作？她說：「擔心呀！因為我一直用學生簽證，畢業之後攞到工作簽證，就可以喺香港做嘢。（遲過人起步？）幾時都唔遲，努力學好廣東話，唔會諗退出。」又稱負評不影響心情，直言EQ高：「負評係正常，會喺開心時睇，可以平衡心情。」

莊子璇曾擔心前途 至於莊子璇笑言每個女仔都可能想過退出，但捱過便雨過天青，直言去年無所事事時，也擔心前途問題，但她認為選美是很好的經驗，想提名朋友參選，卻被指傻女。陳楨怡則想提名23歲做銀行的妹妹參選，妹妹1米75比她高，正努力游說，她又分享選美貼士，稱做運動不能臨急抱佛腳，最好對鏡練笑容。而陳曉華不建議節食減肥，因樣子會憔悴。