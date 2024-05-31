任達華30個物業留囡囡 Ella轉讀哥倫比亞大學？
除了戴祖儀有個富爸爸，「星二代」任晴佳（Ella）不止盡得父母影帝任達華和名模琦琦的真傳，樣靚身材正，任達華更曾揚言將名下30多個海外及香港物業留給她。
Ella外形出眾，成為各大品牌寵兒，更是一名「學霸美女」，可謂美貌與智慧並重。去年升讀英國倫敦大學的她，前日在社交網晒出一張位於哥倫比亞大學（Columbia University）圖書館大樓的照片，並寫道：「first day @columbia uni！（在哥倫比亞大學的第一天）」有人猜測她已經轉讀該校，而且琦琦亦上載了多張在美國遊玩的靚相，相信是陪愛女到當地讀書。據悉，哥倫比亞大學是屬私立常春藤大學研究型大學，一年學費高達65,340美元（約51萬港元），而在高等教育調查機構發布的「2024年最新世界大學排名」中更獲第23名。向來乖巧的她專注學業之餘，還會把握假期接Job，發展模特兒事業，認真叻女！
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