重拾回憶 拉埋天窗 孖粉絲睇大結局 邊佑錫變喊包

韓星邊佑錫與金惠允前晚在合演的人氣韓劇《背著善宰跑》中拉埋天窗，上演大團圓結局，當晚一眾演員現身觀影會與劇迷近距離見面，期間邊佑錫一度感觸落淚，金惠允即拍膊頭送安慰。

全城熱捧的《背著善宰跑》前晚圓滿落幕，雖然金惠允為了救邊佑錫而回到過去，將自己的存在從對方記憶中刪走，但邊佑錫最後記起以往與女方一起的所有時光，在櫻花樹下上演一幕浪漫求婚，兩人還舉行了世紀婚禮，為劇集畫上圓滿的句號，並帶挈收視升至5.762%，成為劇集播出以來的最高紀錄。電視台為答謝觀眾支持，還於昨日透過官方社交網公開兩位主演的甜蜜婚照。

當晚電視台在戲院舉行了4場大結局觀影會，共有1,000名粉絲參與，邊佑錫與金惠允等特別現身跟劇迷見面。邊佑錫多謝觀眾支持之餘，又特別感謝同樣在場的劇組人員：「在近10個月的拍攝，以及播映的兩個月以來，真的很多謝你們，我在拍攝期間真的學到很多東西，謝謝你們創造那麼好的角色『善宰』。」期間他忍不住落淚，金惠允及其他演員急上前安慰。金惠允亦多謝大家抽出寶貴時間來看大結局，希望《背》劇能成為永遠留在大家記憶中的作品。

全智賢明年出新作 另外，靚媽全智賢自大前年主演劇集《智異山》播畢後，便一直沒有接拍新作，去年終於傳出她將與男神姜棟元合演新劇《北極星》，而劇集已於今年3月開拍。昨日有消息指《北》劇已落實於2025年透過串流平台Disney+播映。